A prefeitura do município de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Assistência Social e CRAS, em parceria com a Cooperativa de Agricultura Familiar realizaram a terceira entrega de kits de Produtos Agrícolas às famílias cadastradas no bolsa família, com filhos matriculados na Escola Pe. Trindade e Creche Ranalaires.

A entrega foi realizada na Fábrica de banana e é fruto de uma parceria entre os Poderes, Governo Federal, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e Prefeitura por meio das Secretarias de: Assistência Social, Secretaria de Agricultura e as demais entidades.

“Estamos apresentando para as entidades e aos pais dos alunos que vão receber esses alimentos, explicando para eles, de onde surgiu esse Projeto, que é uma Parceria do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura Municipal e as demais entidades que nos ajuda aqui em nosso Município. Essa já é a terceira entrega dos Produtos dos Agricultores”, concluiu Maria Cordélia, Coordenadora Administrativa da Cooperativa de Agricultura Familiar do Vale do Juruá.

