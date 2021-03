O prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim (PROS), recebeu em seu gabinete a visita do Secretário Adjunto de Segurança Pública do Acre, Maurício Pinheiro Soares, policial federal aposentado.

Sua vinda há Rodrigues Alves teve como objetivo principal instalar um rádio de comunicação para o Sistema de Segurança Pública, que atenderá os trabalhos das Polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Na visita, o Secretário Adjunto solicitou ao gestor permissão para uso da torre de comunicação da Prefeitura, o que foi consentido pelo executivo municipal. Ainda, o Secretário colocou-se à disposição do município e manifestou satisfação em poder contar coma colaboração do mesmo, o que possibilita o estreitamento das relações entre os poderes estadual e municipal.

Já o prefeito afirmou que ações como esta apontam para o aperfeiçoamento dos serviços da segurança pública no município e que também se coloca à disposição dos órgãos do estado e que tudo fará para colaborar com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

