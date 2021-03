Ponte estava quebrada há pelo menos dois meses – Foto: André Oliveira

Uma das pontes que dá acesso à comunidade Polo Xapuri I, no ramal da Variante, em Xapuri, foi incendiada na noite desse sábado (27) e deixou os moradores sem acesso para escoar a produção.

O produtor rural André Luiz Oliveira, que mora na comunidade, voltava da cidade quando encontrou a ponte pegando fogo. Ele disse que ela estava quebrada há quase dois meses, após um caminhão passar no local, e que não é possível saber se foram moradores ou outros usuários que utilizam o ramal como rota que incendiaram o acesso.

No ramal, são pelo menos quatro pontes que precisam de reparos, segundo Oliveira. A que foi incendiada fica sobre o igarapé Sumaúma. São pelo menos 35 famílias que moram na região que ficaram sem acesso.

“Estamos cansados, já são muitos anos lutando com estas pontes. A gente não sabe quem colocou fogo, se foi alguém que passou e caiu lá dentro, porque aqui é um ramal que muita gente usa como acesso para não pegar a BR, então são várias pessoas que passam, não tem como ter certeza quem colocou o fogo, tem relato que pelo menos duas pessoas caíram lá já”, contou o morador.

Com isso, Oliveira disse que para conseguir chegar à cidade eles precisam fazer outra rota pela pela BR e andar 8 quilômetros sentido Rio Branco e voltar, pegando mais 22 quilômetros para Xapuri, sendo que pelo ramal são apenas 15 km.

“Aqui tem pelo menos umas quatro pontes neste mesmo sistema, algumas quebradas, outras com bueiro aberto e fizemos aterro. Minha mulher passou andando com a criança de seis anos e passei empurrando a moto no meio do fogo, porque se não teria como voltar. Estamos sem acesso e vamos mais tarde lá para tentar colocar pelo menos duas pranchas para conseguir passar”, contou. Do G1 Acre

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: O motoboy Wellinghton da Silva Ribeiro, chora ao ter sua motocicleta apreendida durante fiscalização do LockDown decretada pelo Governo do Estado.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.