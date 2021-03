PM/AC – Uma guarnição do Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3°BPM) apreendeu no sábado, 27 de março, entorpecentes e dinheiro, no bairro Vitória, parte alta da cidade.

Durante patrulhamento, os militares receberam denúncia anônima informando que indivíduos estavam comercializando entorpecentes em uma residência.

Ao se aproximarem do local citado, a guarnição percebeu que um indivíduo se evadiu, sendo acompanhado pelos militares até os fundos de uma residência.

Em buscas no local, a equipe policial encontrou mais um suspeito e uma bolsa com substâncias aparentando ser maconha e oxidado de cocaína. Os envolvidos assumiram que seriam os donos das drogas.

Os policiais encaminharam os envolvidos à delegacia juntamente com os entorpecentes e o dinheiro apreendidos, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: O motoboy Wellinghton da Silva Ribeiro, chora ao ter sua motocicleta apreendida durante fiscalização do LockDown decretada pelo Governo do Estado.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.