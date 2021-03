Polícia Federal resgata jovens que estariam sendo vítimas de exploração sexual e tráfico de pessoas – Foto: Polícia Federal

Três jovens, entre elas uma menor de idade, foram resgatadas pela Polícia Federal do Acre após serem vítimas de tráfico de pessoas e exploração sexual.

A ação ocorreu na tarde deste domingo (28), no município acreano de Epitaciolândia, interior do estado.

De acordo com a Polícia Federal, as três vítimas estariam sendo exploradas sexualmente na Bolívia, país que faz fronteira com o Brasil, através do Acre.

O resgate foi possível, segundo a PF, porque o governo boliviano trabalhou em conjunto e participou da ação, prestando apoio e conduzindo as jovens à fronteira com o estado acreano.

As vítimas foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal para serem ouvidas e depois vão ser encaminhadas ao encontro dos familiares ou responsáveis legais. Do G1 Acre

