O infectologista e deputado estadual Jenilson Leite e o enfermeiro e vereador Adailton Cruz, ambos do (PSB) acionaram ainda na noite de sexta-feira o Ministério Público Estadual contra a decisão do secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, que suspendeu a vacinação nos finais de semana, devido o Lockdown decretado pelo governo estadual.

Na ação, o deputado afirma que o Lockdown não impede a vacinação das pessoas. “Não tem cabimento suspender a vacinação nos finais de semana. Um dia que se deixa de vacinar cem pessoas, são cem que podem se infectar, adoecer e morrer, Rio Branco será a única cidade do mundo que quer trocar uma saída definitiva para resolver a pandemia, que é a vacinação, por uma medida meia boca. Lockdown não impede a circulação das pessoas a irem aos postos de saúde, no drive-thru. Por isso pedimos ao Ministério Público que seja mantido a vacinação, amanhã, no sábado (27)”, declarou o infectologista.

O vereador Adailton Cruz, diz que isso é uma falta de respeito com a população, atrasar vacinação por causa de lockdown. “Eu nunca tinha visto isso, você suspender vacina quando o mundo inteiro tá querendo ser vacinado”, finaliza.

