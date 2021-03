Acidente entre caminhão e carro deixa um morto e um ferido e estrada do AC fica interditada após carga se espalhar na pista – Foto: Arquivo/Bombeiros

Um acidente grave envolvendo um caminhão de carga e um carro de passeio deixou um morto e um ferido na noite dessa sexta-feira (26) no 93 da BR-364, em Senador Guiomard. Com o impacto, o caminhão acabou tombando e a carga de tijolos se espalhou pela pista, causando interdição total no trecho. As Informações e do G1 Acre

As vítimas ficaram presas às ferragens e a guarnição de salvamento do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência por volta das 23h45.

Os bombeiros informaram que foram usadas ferramentas hidráulicas de corte, alargadora e expansora/extensora para o procedimento de desencarceramento das vítimas. A vítima que estava no carro de passeio foi retirada das ferragens, imobilizada e depois recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já uma segunda pessoa que estaria no carro pequeno teria se evadido do local, segundo as informações dos bombeiros. A outra vítima, que estava no caminhão, morreu no local do acidente antes mesmo de receber atendimento dos socorristas. Os nomes das pessoas envolvidas no acidente não foram divulgados.

O local foi isolado e a Polícia Civil realizou a perícia técnica e coleta das informações. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos e a pessoa que ficou ferida foi levada para o Pronto Socorro de Rio Branco. Grave acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira (26) na BR-364, em Senador Guiomard – Foto: Arquivo/Bombeiros

