Brasil 247 – Pressionado a deixar o cargo pela má condução das relações diplomáticas do Brasil na maior crise sanitária global, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, citou uma passagem da Bíblia para dizer que resistirá às críticas pela sua gestão na pasta.

“O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta… Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. (1 Coríntios 13:6-13)”, escreveu ele no Twitter.

O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta…

Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. (1 Coríntios 13:6-13) ❤️🇧🇷 https://t.co/4WHnp5L7Ui — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) March 25, 2021

Na quarta-feira (24), senadores pediram a demissão do chanceler argumentando a necessidade de melhorar a relação com a China para melhor abastecimento de vacinação no Brasil, onde apenas pouco mais de 6% da população receberam a primeira dose de imunização contra a Covid-19. O país asiático oferece insumos para a produção da Coronavac, vacina desenvolvida pelo governo chinês em parceria com o Instituto Butantan (SP).

O Palácio do Planalto já avalia outros nomes para comandar o Itamaraty. Até os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), respectivamente, enviaram sinais de que Araújo tem de ser demitido para facilitar a governabilidade.

Colunista Bernardo Mello Franco defendeu que não basta a demissão de Araújo e sim punir o titular da pasta.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação de uma conferência internacional para quebrar as patentes de laboratórios privados, para otimizar o acesso de países pobres a vacinas. De acordo com o petista, China é um “exemplo de que é possível cuidar da população por meio de um governo sério e com responsabilidade para com seu povo”.

Vacina nacional

O governo de São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira (26) o imunizante a Butanvac, a vacina contra a Covid-19 que será produzida pelo Butantan. Ao todo, 40 milhões de doses devem ser produzidas em maio.

Em recado para Jair Bolsonaro, o chefe do Executivo paulista afirmou que a vacinação nacional é uma “lição aos negacionistas, aos que negam a ciência”.

O imunizante também será protocolado junto à Organização Mundial de Saúde (OMS) para ser exportado no mundo.

Estatísticas

Na plataforma Worldometers, que disponibiliza números globais sobre a pandemia, o Brasil ocupa o segundo lugar em quantidade de casos (12,3 milhões) e mortes (303 mil) provocadas pelo coronavírus.

Nas duas estatísticas, os Estados Unidos ficam na primeira posição (30,7 milhões de infectados e 559 mil óbitos).

