A presidente do IBGE, Susana Cordeiro Guerra, explica as mudanças no Censo 2020 – Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Brasil 247 – A presidente do IBGE, Susana Guerra, pediu exoneração do cargo nesta sexta-feira (26). O órgão informou que a justificativa é de motivos pessoais e de família e informa que ela ficará no cargo até a escolha do substituto.

O órgão ficou bastante prejudicado com a aprovação do Orçamento nesta semana no Congresso. O texto, que ainda precisa ser sancionado por Jair Bolsonaro, deixa o Censo 2021 praticamente sem recursos, com a pesquisa inviabilizada.

Após a conclusão da votação do Orçamento 2021, que reduziu os recursos para o Censo Demográfico para R$ 71 milhões, o IBGE divulgou nesta sexta uma nota informando que vai pedir orientações ao Ministério da Economia sobre o tema.

“A referida votação ratificou o corte no orçamento do Censo Demográfico proposto pelo Relator-Geral da Comissão. A decisão representa uma redução de quase 90% do orçamento previsto na PLOA encaminhada em agosto de 2020, que era de R$ 2 bilhões. Diante deste cenário, o IBGE solicitará orientações ao Ministério da Economia sobre os procedimentos no tocante à operação censitária que, de acordo com a Lei nº 8.184, de 1991, deve ser realizada a cada dez anos”.

Os rumores de cancelamento do Censo não é de hoje e previam até a realocação de recursos para o Ministério da Defesa.

