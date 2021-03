Durante agenda em Rio Branco, o prefeito Zequinha Lima participou de uma reunião com o presidente da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), José Adriano. Foram debatidos assuntos importantes sobre o desenvolvimento econômico de Cruzeiro do Sul, através da parceria entre as instituições e apoio as diversas cadeias produtivas da região. No encontro também estiveram presentes o secretário municipal de planejamento e gestão Paulo Roberto, representantes sindicais da indústria e diretores da federação da indústria.

Durante a conversa, foram apresentadas as propostas, tendo como base a potencialização das cadeias produtivas já existentes em Cruzeiro do Sul. Para o Presidente da Fieac, José Adriano, existe uma grande possibilidade de transformar Cruzeiro do Sul em um modelo de desenvolvimento.

“Assim que possível, iremos convidar o Presidente da CNI (Confederação Nacional das Indústrias) para ir até Cruzeiro do Sul, vamos fazer um grande esforço pra que isso aconteça, com todo esse apoio, a indústria e as cadeias produtivas só tem a ganhar”, disse o presidente da Fieac.

A Federação apoiaria o projeto com a capacitação de servidores, tecnologia e consultoria. A proposta é que os primeiros resultados já ocorram a partir do mês de abril, quando serão implantadas as primeiras experiências. O Secretário de Planejamento Paulo Roberto participará de encontros futuros para conhecer mais de perto as diversas propostas de desenvolvimento para o município.

“É de fundamental importância a estruturação da economia de nosso município, e só podemos fazer isso com planejamento e parcerias. E inevitavelmente, essa situação passa pelas mãos de nossos gestores e da nossa classe produtiva”, destacou o secretário.

O projeto deve contar com parceria fundamental entre Federação das Indústrias, Governo do Estado, Sebrae e Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Para o prefeito Zequinha Lima, a união é fundamental para o desenvolvimento econômico do município.

“Essa parceria é fundamental para o desenvolvimento de nosso município e consequentemente da região como um todo. Cruzeiro do Sul é uma cidade polo, e ninguém chega a lugar nenhum sozinho, sempre busco parcerias com as instituições. E nesse caso, é muito importante a união entre Fieac, Governo do Estado, Sebrae e Prefeitura”, destacou o Prefeito.

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Com o Acre vivendo hoje o seu pior momento da pandemia de Covid-19, com disparo do número de casos e ocupação quase que total de seus leitos de enfermaria e UTI, o governador Gladson Cameli anunciou nesta quinta-feira, 25, por meio do decreto 8.445, a adoção de Toque de Restrição válida a partir desta sexta-feira, 26, com proibição de circulação de pessoas das 22 às 5 horas da manhã, todos os dias da semana, além das medidas restritivas já aplicadas durante os fins de semana.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.