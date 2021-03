A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na segunda-feira, 22, a vacinação em várias comunidades rurais do município. No primeiro momento, a prioridade foi para os idosos a partir de 70 anos, que receberão a primeira dose, e para profissionais de Saúde que atuam na rede pública, que receberão primeira e segunda doses. Os pontos de vacinação atenderão tanto no período da manhã quanto da tarde.

Segundo a coordenadora local do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a Técnica em Enfermagem Débora Caroline, a Secretaria de Saúde está seguindo os planos nacional e estadual de vacinação, para o que decidiu levar a aplicação das vacinas até as comunidades da zona rural, assim evitando a locomoção desses grupos prioritários até as Unidades Básicas de Saúde localizadas na cidade, para receber a vacina.

O Secretário de Saúde, Everton Farias, alerta que, apesar de vacinados, os idosos precisam continuar com os protocolos de prevenção, como uso de máscara, higienização constante das mãos e evitar aglomerações. Durante a ação da Saúde, os profissionais da zona rural também foram imunizados, concluiu o secretário.

