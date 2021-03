A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do Secretário Municipal de Saúde, Joãozinho Melo, esteve na quinta-feira, 25, presente na imunização da nova faixa etária dos idosos, que ocorreu na quadra do bairro Ferreira Silva, ao lado do Centro Cultural Sebastião Dantas.

Na ação estão sendo imunizados pela Prefeitura de Brasileia os idoso a partir de 65 anos, além da aplicação da segunda dose em alguns idosos que já tomaram a primeira.

Durante essa quinta e sexta-feira (25 e 26), a equipe estará no local para imunizar os idosos. Além disso a gestão ainda trabalha com busca ativa nas residências daqueles que não podem se deslocar até o ponto de vacinação.

“Recebemos mais um lote de vacina do governo, reinstalamos aqui na quadra do Ferreira Silva o ponto de vacinação e esperamos vacina nesta quinta-feira e sexta-feira aproximadamente 500 idosos ou mais”, informou Joãozinho Melo, secretário municipal de saúde de Brasileia.

O novo grupo de vacinação são idosos de 65 anos até 69 anos e aqueles idosos que tenham 70 anos ou mais e ainda não foram vacinados podem se dirigir até a quadra do Centro Cultural ou nas Unidades Básicas de Saúde e pedir sua dose.

“Minha vontade é de vacinar todo mundo, o quanto antes melhor, estou muito feliz em ver a quantidade de pessoas que estão sendo vacinadas hoje, me emociono junto com os idosos que estão recebendo suas vacinas e sei o quanto essa dose de esperança é importante nesse momento. Quero agradecer a nossa equipe que não tem parado, que incansavelmente tem trabalhado para que possamos avançar essa fase tão difícil”, destacou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.

Somente na quinta-feira 25 de março, em 8 horas de vacinação, 300 idosos receberam sua dose de vacina no combate ao coronavírus.

Com o Acre vivendo hoje o seu pior momento da pandemia de Covid-19, com disparo do número de casos e ocupação quase que total de seus leitos de enfermaria e UTI, o governador Gladson Cameli anunciou nesta quinta-feira, 25, por meio do decreto 8.445, a adoção de Toque de Restrição válida a partir desta sexta-feira, 26, com proibição de circulação de pessoas das 22 às 5 horas da manhã, todos os dias da semana, além das medidas restritivas já aplicadas durante os fins de semana.

