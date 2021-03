A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretária Municipal de Obras, esta concluindo a nova ponte sobre o igarapé Tiro ao Alvo, que dá acesso as comunidades Passo Fundo, São Luís e ramal do Romeu. O prefeito Zequinha Lima, visitou na manhã desta quarta-feira, 24, o andamento das obras junto com o Secretário Josinaldo Batista.

A obra iniciou na última segunda-feira, 22, e será finalizada na quinta-feira, 23.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Obras, a ponte anterior estava com suas estruturas e o assoalho danificados, impedindo assim, que determinados tipos de veículos tivessem acesso as comunidades. Diante da situação da ponte, a secretaria fez a retirada de toda a estrutura antiga e realizou a implantação de seis estacas cravadas mais longas e um novo assoalho para permitir a trafegabilidade de qualquer tipo de veículos.

Além da nova estrutura de ponte que beneficiará mais de 60 famílias nas três comunidades, o secretário de obras, Josinaldo Batista, informou que serão realizadas melhorias paliativas na estrada que dá acesso a localidade.

“Vamos melhorar a acessibilidade para centenas de famílias das comunidades Passo Fundo e São Luís. Faremos aqui também um trabalho paliativo da estrada, principalmente da ladeira, permitindo a trafegabilidade dos veículos com mais facilidade”, falou.

A professora Mariazinha, Presidente das comunidades Passo Fundo, São Luís e ramal do Romeu falou da necessidade e da importância da ponte para todos os moradores das comunidades.

“Há dois anos estávamos esperando pela reforma da nossa ponte e hoje estamos muito felizes. Grande parte das famílias das comunidades vivem da agricultura e precisam levar seus produtos para a cidade”, disse a presidente.

O prefeito Zequinha Lima destacou que sua gestão está voltada para solucionar os problemas da cidade e beneficiar, principalmente o cidadão cruzeirense.

“Serviços como estes levam dignidade as pessoas e permitem que o alimento, vindo da zona rural chegue as nossas mesas. Estaremos empenhados em reformar e construir novas pontes que possam permitir que as famílias transportem seus produtos e recebam suas compras na porta de suas casas. Estamos buscando solucionar os problemas da cidade beneficiando assim, principalmente o nosso cidadão”, enfatizou o prefeito.

