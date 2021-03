PM/AC – Policiais militares do município de Feijó concluíram uma ocorrência que iniciou após um grupo armado invadir um açougue e roubar dinheiro e celulares das vítimas.

Horas após a ação dos criminosos, os PMs já haviam prendido um homem de 18 anos, e identificado os outros suspeitos. No entanto, eles não foram imediatamente localizados.

Com apoio da Polícia Civil, as buscas continuaram, quando os policiais receberam uma denúncia anônima informando que o grupo com cinco jovens estavam embaixo da ponte do igarapé Massipira.

O grupo acabou detido e encaminhado à delegacia da cidade para serem tomadas todas as providências cabíveis ao fato.

Com o Acre vivendo hoje o seu pior momento da pandemia de Covid-19, com disparo do número de casos e ocupação quase que total de seus leitos de enfermaria e UTI, o governador Gladson Cameli anunciou nesta quinta-feira, 25, por meio do decreto 8.445, a adoção de Toque de Restrição válida a partir desta sexta-feira, 26, com proibição de circulação de pessoas das 22 às 5 horas da manhã, todos os dias da semana, além das medidas restritivas já aplicadas durante os fins de semana.

