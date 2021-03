PM/AC – Militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), do 8° Batalhão de Polícia Militar, apreenderam uma arma de fogo, no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira.

Os policiais receberam informações que um indivíduo armado estava assustando os moradores da região.

Ao verificar o local da ocorrência, a guarnição abordou o suspeito e constatou que ele possuía uma espingarda, calibre 38, em sua residência.

Por esse fato, o autor foi conduzido à delegacia de polícia de Sena Madureira para que fossem tomadas os procedimentos cabíveis.

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Com o Acre vivendo hoje o seu pior momento da pandemia de Covid-19, com disparo do número de casos e ocupação quase que total de seus leitos de enfermaria e UTI, o governador Gladson Cameli anunciou nesta quinta-feira, 25, por meio do decreto 8.445, a adoção de Toque de Restrição válida a partir desta sexta-feira, 26, com proibição de circulação de pessoas das 22 às 5 horas da manhã, todos os dias da semana, além das medidas restritivas já aplicadas durante os fins de semana.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.