PM/AC – Uma ação rápida e eficiente da policiais militares do 1° Batalhão, resultou na apreensão de uma adolescente de 17 anos, suspeita de participar de um roubo, crime popularmente conhecido como assalto, a uma farmácia no bairro Universitário.

As guarnições da Polícia Militar foram acionadas para tentar localizar um homem e uma mulher que estariam armados e tinham realizado um assalto a uma farmácia no bairro Universitário.

De posse das características dos suspeitos e da motocicleta, os militares montaram diversas barreiras e uma guarnição do 1° Batalhão conseguiu visualizar a jovem com a motocicleta que estava com restrição de roubou.

A adolescente foi vista na avenida Antônio da Rocha Viana, tentou fugir, mas não obtive êxito. Ela informou aos militares que havia deixado o comparsa minutos antes da abordagem e ele é quem estaria com arma de fogo usada no roubo a farmácia, e ele também estaria com o dinheiro e os objetos subtraídos no crime.

As guarnições ainda tentaram localizar o outro suspeito, porém, não conseguiram localizá-lo. A jovem recebeu voz de apreensão e foi conduzida à delegacia de Polícia Civil, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

