As famílias festejam com união e alegria a principal celebração do ano litúrgico cristão, e também, a mais antiga e importante festa cristã; como simbologia, presenteiam-se com o famoso ovo da páscoa.

A festa religiosa recorda a ressureição de Jesus no domingo seguinte à sexta-feira na qual Ele foi crucificado, conforme relata o Novo Testamento. Para os cristãos, esse é um período de renovar as esperanças e fortalecer a fé, especialmente nesse momento de agravamento da pandemia do novo coronavírus.

Neste cenário e com o lema, “Em meio ao caos, buscamos levar sorrisos”, um grupo de jovens amigas autodenominadas “Amigas da Alê”, se organizou pelo segundo ano consecutivo para levar alegria às crianças carentes do município de Brasileia.

Elas são jovens que tentam obter doações de matéria-prima com empresários, amigos e familiares para elas próprias confeccionarem os presentes e ovos de páscoa para ofertarem às crianças de bairros carentes.

A organizadora do projeto, Alexandra Aguilar, destaca o empenho da equipe e se diz entusiasmada com a ação, “estamos recebendo bastante doação que está sendo até uma surpresa pra nós, e todos os dias tá sendo motivo pra gente se alegrar e tenho a certeza que Deus está abençoando nossa causa. A gente está muito grata por saber que as pessoas acreditam no nosso projeto, conseguem enxergar com bons olhos, tudo”, destaca Aguilar.

O objetivo do projeto é levar um maior número possível de sorrisos às crianças, pois, se antes, normalmente, muitas não ganhariam o tão desejado presente da páscoa, agora, a pandemia do novo coronavírus piorou a situação financeira de muitas famílias e essa iniciativa tornou-se ainda mais essencial.

“É muito fácil para muitos ficarem em casa no dia da páscoa e ter o “ovinho”, que é o símbolo do dia, e tem diferença de quem fica em casa e não tem condições de comprar ou de quem ganhar. E a gente busca suprir essa ausência que muitas famílias passam, e nesse ano não será diferente”, finaliza Alexandra.

A logística montada para entrega dos presentes está bem elaborada e segue todas as recomendações e protocolos de segurança para garantir a proteção da saúde das crianças e também da equipe organizadora, como o uso de uso de máscaras, álcool em gel e higienização dos produtos a serem entregues.

