PM/AC – Uma ação eficiente na tarde desta quinta-feira, 25, do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) em parceria com militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) resultou na apreensão de quase 10 kg de drogas. A ação contou com apoio de cães farejadores.

Os policiais abordaram os passageiros de um ônibus, nas proximidades do Polo Moveleiro da cidade de Epitaciolândia e localizaram nove pacotes de cocaína, pesando 9,405 KG, na bolsa de uma passageira de 51 anos. Ela afirmou aos policiais que a droga seria levada à cidade de Belo Horizonte.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

Trabalho integrado.

O Gefron é um grupo especial, formados por bombeiros, policiais militares e policiais civis. Além de guarnições do Gefron, geralmente as operações policiais contam com policiais do serviço ordinário dos municípios de fronteira.

“A Polícia Militar tem realizado diuturnamente operações voltadas ao combate do tráfico de entorpecentes e combate aos roubos. Um dos pilares do comando é o trabalho integrado e esse é mais um resultado da integração entre as forças de segurança na fronteira”, afirmou a comandante do 5° BPM, Major Ana Cássia.

