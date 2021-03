O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom resolveu continuar na contramão daquilo que a ciência vem dizendo, recentemente o gestor participou de uma reunião com médicos cubanos enviados pelo governo federal para o Programa Mais Médicos.

Na ocasião, durante seu pronunciamento, Bocalom defende veementemente a adoção do tratamento preventivo, mas o fato é que até o momento não há nenhum tratamento contra a covid-19, pois se houvesse, a ciência já teria adotado. Claro! Com muita responsabilidade.

Mas Bocalom, que não tem nenhuma formação voltada para a saúde e outras áreas da ciência, acredita que os medicamentos falados em outro momento pelo presidente Bolsonaro, são a solução. A automedicação sem nem ao menos ter conhecimento dos efeitos colaterais pode ser um risco para a própria saúde.

As declarações do prefeito Bocalom foram tão falsas e tão inverídicas, que um jornalista que compartilhou o vídeo do gestor no facebook, teve sua página pessoas bloqueada por 24 horas, isso pelo fato da rede social considerar a publicação falsa e que pudesse causar agressões físicas. Como podemos ver abaixo a nota.

Veja o Vídeo:

Veja a nota abaixo.

Aviso aos amigos – Por Altino Machado

Estou bloqueado pelo Facebook de publicar qualquer coisa durante 24 horas por causa de um post em que reproduzi um trecho do vídeo da entrevista coletiva do prefeito Tião Bocalom. O Facebook interpretou a postagem como uma violação aos padrões da comunidade por conter desinformação que pode causar dano físico.

–– Incentivamos a liberdade de expressão, mas não permitimos informações falsas sobre Covid-19 que possam levar a danos físicos.

O algoritmo do Facebook não se deu conta de que eu estava a criticar as bobagens ditas pelo prefeito de Rio Branco durante a coletiva.

Eis o post intitulado “Curandeiro Bocalom”:

–– Além de aglomerar numa sala apertada, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom defendeu com firmeza o “tratamento preventivo” contra covid ante uma plateia de médicos cubanos enviados pelo governo federal para o Programa Mais Médicos. Ele segue na contramão da ciência e dos posicionamentos e medidas adotadas pelo governo Gladson Cameli.

Portanto, até o algoritmo do Facebook identifica como mentirosas as declarações do prefeito sobre “tratamento preventivo” contra a covid.

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Com o Acre vivendo hoje o seu pior momento da pandemia de Covid-19, com disparo do número de casos e ocupação quase que total de seus leitos de enfermaria e UTI, o governador Gladson Cameli anunciou nesta quinta-feira, 25, por meio do decreto 8.445, a adoção de Toque de Restrição válida a partir desta sexta-feira, 26, com proibição de circulação de pessoas das 22 às 5 horas da manhã, todos os dias da semana, além das medidas restritivas já aplicadas durante os fins de semana.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.