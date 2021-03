Assessoria – Em solenidade na manhã desta sexta-feira, 26, na presença do governador Gladson Cameli, o Comando da Polícia Militar do Acre oficializou a entrega de seis veículos devidamente identificados e equipados, destinados às ações do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e Batalhão de Operações Especiais (Bope), de combate ao crime.

Os veículos são oriundos de recursos próprios da instituição e também resultado de um convênio entre o banco alemão KFW e o governo do Estado, dentro do programa de redução do desmatamento e conservação ambiental. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), também teve participação com a concessão de um veículo modelo Toyota Bandeirantes que vai servir para acesso aos ramais. O total do investimento é de aproximadamente R$ 1 milhão.

“Essa aquisição de veículos nada mais é do que a otimização dos recursos. Podem achar pouco, mas já fortalece as ações de fiscalização nas áreas de atuação que mais precisam. Com certeza farão bom proveito das viaturas e trarão resultados positivos a população”, destacou o governador durante a solenidade.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Paulo Cézar dos Santos, parabenizou o Comando da Polícia Militar pela gestão, dando atenção às principais necessidades da instituição e a promoção de convênios que fortalecem as ações de segurança pública.

“A Polícia Militar é a base da linha de frente, é quem atende diretamente as ocorrências e aos anseios da população. Se faz necessário esse esforço para atender a demanda e parabenizo a gestão, que tem promovido esses convênios assegurando a manutenção dos serviços de segurança, em especial os batalhões especializados que aqui hoje recebem esse reforço com a aquisição de viaturas. Meus parabéns”, disse Paulo Cézar.

O comandante Geral da Polícia Militar, Paulo César Gomes, por sua vez, agradeceu o apoio que vem sendo dado pelo governador Gladson Cameli nas ações desencadeadas pela instituição, na convocação de mais profissionais do último concurso e nos demais feitos que beneficiam os profissionais de segurança pública. Ele também destacou a importância das viaturas que devem fortalecer o patrulhamento na capital, Rio Branco, e no município de Cruzeiro do Sul.

“Agradeço ao governador e a todos os órgãos envolvidos pelo apoio e pelo esforço em fazer esse momento possível. Das viaturas adquiridas, três vão para o Batalhão de Policiamento Ambiental, duas para o Batalhão de Operações Especiais e a última para o 1°Batalhao, em Cruzeiro do Sul. Tenho certeza que serão bem aproveitadas e darão o reforço necessário”, finalizou.

O evento terminou com uma breve surpresa em comemoração ao aniversário do governador, com direito a bolo e felicitações ao som da Banda de Música da Polícia Militar. Participaram do ato de entrega, os representantes de todas as forças de segurança do estado, entre elas, Polícia Civil (PCAC), Polícia Militar (PMAC), Corpo de Bombeiros (CBMAC) , Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Instituto Sócio Educativo (ISE), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e Departamento de Trânsito (Detran).

