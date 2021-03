A pesquisa já havia apontado, para 91% dos brasileiros, o sistema de saúde brasileiro está em colapso – Foto: Marcos Correa – PR

Brasil 247 – Pesquisa Exame/Ideia apontou que 49% dos entrevistados desaprovam a forma como Jair Bolsonaro trabalha no seu cargo, sendo a pior marca desde junho do ano passado, quando atingiu 54%.

A aprovação caiu 1 ponto percentual em relação à rodada publicada há duas semanas e ficou em 25%. Os que nem aprovam e nem desaprovam somam 22%. De acordo com o levantamento, 4% não souberam responder.

Questionados sobre como avaliam o governo Bolsonaro, 49% dos entrevistados não aprovam a gestão; 27% aprovam; 22% disseram que nem aprovam nem desaprovam, e 2% não responderam.

A pesquisa já havia apontado, para 91% dos brasileiros, o sistema de saúde brasileiro está em colapso e 71% acham que a gestão da crise sanitária pelo governo deve ser alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Foram entrevistadas 1.255 pessoas entre os dias 22 e 24 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

