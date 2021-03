Com interlocução de Flaviano Melo, Gladosn se reaproximou do MDB essa semana, fez um pacto de alianças e como não é besta, o deputado federal selou uma possibilidade de ser ele, Flaviano o nome da chapa de Cameli na disputa ao senado em 2022. A proposta sem combinar com os demais caciques deixou Vagner Sales enfurecido, que de pronto respondeu e negou que isso seja consenso. Vagner que lidera o partido no Juruá, disse que a possível volta do MDB ao governo não pode ser condicionada a candidatura de Flaviano Melo ao senado, até porque segundo ele, a filha e deputada federal Jéssica Sales é um potencial nome a essa disputa.

Uma grande expectativa que cerca os bastidores MDBista diz respeito a eleição para executiva regional que se avizinha, deixando um ar de disputa entre o senador Márcio Bittar e o atual presidente deputado federal Flaviano Melo, que travam uma guerra silenciosa pelo comando da pasta no Acre.

Esses dias teve um encontro de Gladson Cameli como o presidente do MDB Flaviano Melo. Eleitos no mesmo palanque e já rompendo no primeiro ano de governo, o MDB alegou ter sido desvalorizado pelo Palácio Rio Branco, mesmo sendo contemplado com três secretarias na gestão. Além disso, o desgaste maior veio pela atuação dos deputados MDBistas na ALEAC, principalmente Roberto Duarte, que faz duras críticas à gestão de Gladson.

Alinhado com Márcio Bittar, Gladson tenta reaproximação através do senador, mas pelo que se aparenta, Bittar barbeirou na condução da engenharia política. Gladson entregou uma das maiores secretarias ao MDB, SEPA – Secretaria de Produção e Agronegócio, mas sem discussão interna Marcio Bittar indicou um amigo pessoal e causou mal-estar na sigla, que parece ter superado.

O fato é que tem muitos conflitos de interesses internos no MDB e que somente eles se resolvendo ,conseguirão construir o projeto eleitoral para 2022.

