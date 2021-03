Na edição do diário oficial de segunda-feira, a secretaria de saúde publicou detalhes do contrato, datado de 18 de março e que terá duração de 90 dias, 200 mil mensais para a empresa contemplada.

Em desgaste com a população, Bocalom irá apostar em mais publicidade, mas pode esbarrar em investigação da câmara de vereadores da capital, já que o contrato foi assinado pelo secretário Frank Lima, levantando suspeitas acerca da origem dos recursos. Será que tiraram recursos do enfrentamento ao Covid-19 para mídia? Questiona a Vereadora Michelle Melo, que prometeu investigação minuciosa.

“Não estamos tendo além do cronograma de vacinação da secretaria de saúde, nenhuma ação de destaque no enfrentamento ao Covid-19 em nossa cidade. Eu não tenho nada a ver com a dispensa de licitação, agora com a origem dos recursos sim e por isso vamos investigar”, disse Michelle Melo.

Outro ponto levantado pela parlamentar, diz respeito a o tratamento desrespeitoso por parte do secretário Frank Lima.

“Quero dizer ao secretário Frank Lima, que a eleição já acabou, desça do palanque e vá trabalhar secretário. Essa vereadorazinha, como o senhor gosta de chamar, vai cobrar investigações sobre esse contrato de 600 mil com dispensa de licitação assinada pelo senhor”, disparou Michelle.

A justificativa da prefeitura de Rio Branco para assinatura do contrato de mídia, seria as campanhas publicitárias de combate à dengue e Covid-19.

