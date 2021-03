Petrônio explica como será dividido o recurso para apoio aos municípios – Foto: Dharcules Pinheiro

Assessoria – O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), oficializou o repasse de R$ 8,7 milhões, em recursos próprios, para apoio emergencial aos municípios acreanos, por meio da Operação Apoio, a serem investidos nas ações de limpeza e reparo de danos causados pelas enchentes, pandemia, dengue e malária.

Cinco prefeitos assinaram os convênios durante esta quarta-feira, 24, com hora marcada na sede do Deracre, em razão do cumprimento das medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia. Assinaram o convênio as prefeituras de Acrelândia, Xapuri, Epitaciolândia, Plácido de Castro e Capixaba. Na terça-feira, 23, o convênio foi firmado com a Prefeitura de Brasileia.

“Lançamos a campanha de apoio emergencial aos municípios, que vai servir para ajudar os prefeitos neste momento difícil que estamos passando, com danos causados pelas enchentes, dengue, malária e ainda a pandemia. O objetivo real é dar a assistência necessária à população com ações de limpeza, manutenção de equipamentos, recuperação de locais atingidos pelas enchentes e ações em saúde”, explicou Petrônio Antunes, presidente do departamento.

Todos os municípios receberão os recursos de governo, com valores proporcionais aos danos causados pela enchente, número de casos confirmados de dengue, de malária e de pessoas afetadas pela alagação. Somente Sena Madureira e Rio Branco ficam de fora, pois, por meio do Deracre, essas cidades já receberam o investimento de aproximadamente R$ 250 mil em ações de limpeza e recuperação de áreas atingidas pela cheia.

Os prefeitos que assinaram os convênios nesta quarta-feira agradecem a manutenção de parcerias com o governo.

Olavo Resende, prefeito do município de Acrelândia.

“Todo investimento é bem-vindo. Cidade pequena, geralmente tem poucos recursos e toda a ajuda que pudermos ter neste momento é importante”.

Camilo da Silva, prefeito do município de Plácido de Castro.

“Agradeço ao governador e ao diretor do Deracre por esse incentivo, pois temos muitas dificuldades e esse convênio com certeza vai ajudar a nossa população nesse momento difícil. Vamos investir tal qual veio seu propósito e tornar nossa cidade uma cidade mais limpa”.

Bira Vasconcelos, prefeito do município de Xapuri.

“Temos problemas com a pandemia, dengue e malária; é um recurso que vem em um bom momento, pois ajuda nas ações de limpeza, evitando a proliferação de doenças e reforçando as ações de saúde. Agradeço essa parceria com o governo. Para uma prefeitura pequena como a nossa, o valor que nos foi repassado é significativo”.

Sérgio Lopes, prefeito do município de Epitaciolândia.

“Nós já temos estabelecidas algumas parcerias com o Deracre, existem equipes lá fazendo outras ações e agora vem mais essa parceria para limpeza da nossa cidade. Epitaciolândia vai ser um município bastante contemplado pelo governo do Acre e como prefeito só tenho a agradecer pelo apoio. Nossa gratidão ao Deracre e ao governo do Estado”.

Manoel Maia, prefeito do município de Capixaba.

“Esse dinheiro vai nos ajudar a dar um atendimento melhor à população; trata-se de uma cidade pequena e com o convênio podemos fazer muita coisa, desde a limpeza da cidade à manutenção das máquinas. Estávamos precisando e veio com certeza em um bom momento”.

Com o Acre vivendo hoje o seu pior momento da pandemia de Covid-19, com disparo do número de casos e ocupação quase que total de seus leitos de enfermaria e UTI, o governador Gladson Cameli anunciou nesta quinta-feira, 25, por meio do decreto 8.445, a adoção de Toque de Restrição válida a partir desta sexta-feira, 26, com proibição de circulação de pessoas das 22 às 5 horas da manhã, todos os dias da semana, além das medidas restritivas já aplicadas durante os fins de semana.

