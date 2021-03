Acre ao vivo – “Tudo me é permitido”, mas nem tudo convém”. 1 Coríntios 6:12. A exemplo do apóstolo Paulo, na administração pública, nem tudo o que é permitido é conveniente, de modo especial quando se analisa a moralidade e a transparência da gestão. Principalmente para quem foi eleito com o discurso da ética, do apego rigoroso à licitude.

Pois bem, o contrato da prefeitura de Rio Branco com a agência de publicidade que fez sua campanha, de R$ 600 mil por três meses, é absurdo! Pode até ser permitido pela legislação, mas comprova que o prefeito Bocalom não mede a si mesmo com a mesma regra que usa para seus adversários.

O mesmo rigor que diz ter – e tem gente que acredita – como justificativa para deixar mais de uma centena de trabalhadores com salário atrasado na zeladoria, não é o mesmo quando rompe seu compromisso de austeridade, comprova que vai gastar R$ 600 mil para tentar salvar a imagem de sua administração, sem processo licitatório, o que seria o mínimo exigível.

Aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei, parece pensar o prefeito. As promessas de campanha, quem liga mais para elas? Fazem parte de um passado já esquecido e enterrado.

Esse é o velho novo Bocalom. Autoritário, instável, perdido em sua administração lamentável, que já provoca arrependimento profundo em seus eleitores.

Que discurso de austeridade e moralidade resiste ao gasto sem licitação de R$ 600 mil para louvação pessoal?

O prefeito está cada dia mais patético, isolado qual monarca absoluto em sua torre de cristal. Vai acabar cercado apenas pelos bobos da corte, até o dia em que se descobrirá, tal como na fábula que, na verdade, o rei está nu.

