O presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul Franciney Freitas e o vereador Mazinho da BR intermediaram nesta quarta-feira, 24, uma reunião entre Câmara, Prefeitura Municipal, Energisa e Sindicato dos Trabalhadores Rurais para tratar da retomada das ações do Programa Luz para Todos.

A reunião foi uma articulação da Câmara de Vereadores através dos dois parlamentares que propuseram a gestão municipal e a Energisa possam esta unidas no desenvolvimento da retomada de instalações elétricas nos ramais.

De imediato ficou defino que a Energisa fará a instalação elétrica do ramal do Pelado e de algumas residências na extensão da Estrada Variante. Ficou definido também que no verão permanecerá a parceria entre Prefeitura e Energisa na expansão do programa, pois a prefeitura fará recuperação e a abertura dos ramais e Energisa levará a energia.

O presidente da Câmara de Vereadores, Franciney Freitas, destacou a importância da reunião e a parceria entre as instituições para a retomada do Programa Luz para Todos.

“A Câmara conseguiu articular essa reunião para alinharmos o planejamento do Programa Luz para Todos. Sabemos da importância da energia nas residências de nosso produtores rurais. Levar energia é levar melhor qualidade de vida a nossa população. Quero agradecer todos os envolvidos nessa reunião, quero parabenizar meu colega de parlamento Mazinho que incansavelmente batalha por energia nos nossos ramais. Tenho certeza que com a união entre prefeitura, Energisa, Câmara e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais iremos atender grande parte da demanda retida no Luz para Todos em nossa cidade.”, disse Franciney

