A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Coordenadoria de Cultura, realizou a última Live “Promessas 2”, com a ilustre participação da dupla Jonas e Jonilsom. Esta atividade de iniciativa do Poder público Municipal visa valorizar os fazedores de cultura.

O evento foi encerrado com chave de ouro, pois a programação do Projeto da Lei Aldir Blanc é o incentivo que os fazedores de Cultura do município precisam para dar continuidade naquilo que eles sabem fazer de melhor.

O coordenador de Cultura de Rodrigues Alves, Aslan Silva, esteve à frente deste projeto e acompanhou de perto a realização desta atividade. Em seu pronunciamento, o coordenador agradeceu a dupla de cantores pela organização da live.

“Quero aqui agradecer a Dupla Jonas e Jonilsom, pela organização de sua Live e ao mesmo tempo parabenizar à todos os fazedores de Cultura do nosso município pelo esforço, dedicação e qualidade das Lives apresentadas, e agradecer ainda todos que fizeram parte desse projeto que é de extrema importância para nós”, concluiu Aslan Silva.

