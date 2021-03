Na manhã desta quinta-feira, 25, o deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), realizou no município de Bujari, a campanha de orientação e distribuição de máscaras. O ato contou com a participação da vereadora do município, Aparecida Rocha.

“Não são apenas os hospitais que vão acabar com esse vírus, nós precisamos fazer nossa parte”, disse Jenilson. Que distribuiu máscaras nos comércios, feirinhas e pessoas que passavam na rua. “Nós precisamos fazer nossa parte, hoje estivemos no Bujari, amanhã estaremos em outro local”.

Jenilson ainda destacou que para além dos hospitais, o que vai salvar essa pandemia é a prevenção e a vacinação em massa. “O Governo deveria fazer mais campanhas de prevenção enquanto não chega a vacina, pois são essas duas coisas que irão acabar com a pandemia”.

Para a vereadora Aparecida Rocha, o momento é de prevenção e cuidado, “Hoje, nós estamos aqui no Bujari, para fazer a prevenção no combate à covid-19, pois esse é um momento muito importante, é um momento de nos cuidar, é um momento que nós vamos para a rua pedir que a população use máscara, use álcool em gel, mantenha o distanciamento e pedir que todos se juntem a essa campanha”.

O ato realizado na cidade do Bujari é o segundo dentro da programação. Ao todo, a campanha Máscaras Pela Vida, percorrerá outras 5 cidades do Acre.

