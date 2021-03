Assessoria – O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), e junto à Superintendência do Ministério da Saúde (MS) no Acre e ao governo do Estado de Rondônia, está realizando, nos municípios do Alto Acre, uma ação de borrifação de ultrabaixo volume pesado, popularmente conhecida como “fumacê”, para conter a transmissão de doenças causadas pelo Aedes Aegypti na região.

“O objetivo da ação é cortar a cadeia de transmissão das arboviroses, o que tem maior eficácia com o apoio dos municípios, que têm realizado ações paralelas como remoção de criadouros, tratamento de depósitos e ações de mutirão de limpeza”, afirma o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

Na parceria, o governo do Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), emprestou dois veículos com motores pesados acoplados, e cedeu dois técnicos para atuar no Acre por um período de 20 dias.

No acordo firmado entre a equipe técnica do Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores da Sesacre, os técnicos da Coordenação Geral de Arboviroses do MS e os técnicos de Rondônia, foi traçado um plano de atuação em Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

“Estamos muito gratos pelo apoio dado pelo Ministério da Saúde e pelo governo de Rondônia, que estão realizando um papel fundamental nesta ação para minimizar os impactos dessas doenças entre a população acreana”, destaca o chefe da Divisão de Vigilância Ambiental da Sesacre, Gabriel Mesquita.

Sintomas da doença

A dengue se caracteriza pela presença de febre alta associada a dois ou mais sintomas como dor de cabeça, dor pelo corpo e articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo, em alguns casos pode haver náuseas e vômitos, sintomas que podem facilmente ser confundidos com os da Covid-19

“É importante frisar a necessidade de buscar atendimento médico o mais rápido possível, a fim de estabelecer o real diagnóstico clínico e evitar um agravamento da situação de saúde”, alerta Gabriel Mesquita.

