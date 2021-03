Assessoria – Conforme as medidas restritivas do decreto nº 8.147, de 28 de fevereiro de 2021, adotadas pelo governo do Acre, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) está ampliando os canais de atendimento ao público. As novas medidas estão sendo adotadas para conter o avanço da pandemia no estado, que segue seu nível de emergência na fase vermelha.

O atendimento direcionado aos servidores da Educação e à comunidade em geral será realizado por meio do endereço de e-mail: atendimentosee@gmail.com. As demandas enviadas pelo público serão verificadas diariamente, no horário comercial (das 8 às 18 horas) por uma equipe de servidores encarregados do atendimento e, em uma avalição prévia, serão encaminhadas aos setores responsáveis.

Esse modo de atendimento já era utilizado pelos setores da secretaria, no entanto, em decorrência das novas medidas de distanciamento social, houve a necessidade de adequação dos canais de comunicação, bem como o controle do atendimento presencial em órgãos públicos. “O formato foi adotado para evitar a aglomeração de pessoas no prédio da secretaria”, explicou Marta Liane Lima Pires da Silva, chefe do Departamento de Pessoas da SEE.

Além de tirar as dúvidas, o modelo de atendimento permite que a equipe conduza os processos eletrônicos e gerencie os documentos diretamente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). O prazo de envio reposta é de 72 horas.

Vale ressaltar que, após o atendido remoto, se ainda houver necessidade de atendimento presencial, o interessado deverá fazer o agendamento prévio por meio do número: 3213-2313, que funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

