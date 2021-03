As entregas de donativos tiveram a organização da Defesa Civil Municipal, e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Além de cestas básicas, os moradores receberam kit de higiene pessoal, kit de limpeza e colchões.

Em visita nesta Terça-feira (23) aos ribeirinhos, o Prefeito César Andrade acompanhado da Secretária de Saúde Ana Flávia e equipe, agradeceu a parceria do Governo do Estado (Gladson Cameli) Gabinete da Primeira Dama do Estado (Ana Paula Cameli), e ao Ministério Público. Também, a presença dos vereadores que representaram a Câmara Municipal.

Tanto o prefeito quanto os vereadores e a Secretária de Saúde falaram do momento que o mundo passa com a pandemia e o Acre com as enchentes, e juntos anunciaram a chegada de dois médicos para o município.

Dona Zenaide Ferreira, que mora na Comunidade Sobral falou da carestia dos produtos que compõem uma cesta básica, também dos colchões que são de muita importância.

Já a senhora Suiane Marçal, moradora da Comunidade Iracema agradeceu o olhar do Prefeito César Andrade, em atenção aos moradores do Ouro Preto, também dos vereadores e destacou a presença da Primeira Dama do município no Igarapé.