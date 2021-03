Assessoria – Na sessão desta quarta-feira, 24, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou o reconhecimento de estado de calamidade pública solicitado pelas prefeituras de Assis Brasil, Tarauacá e pelo governo do estado, além de ter analisado os vetos do poder executivo. Com isso, a pauta na casa acabou destravada.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, anunciou que vai promover um mutirão para que os deputados apreciem matérias de interesses da população que tramitam na casa legislativa.

“Com a pauta destravada vamos realizar um mutirão para que possamos votar as matérias que temos na casa e que são de interesse da população. Vivemos um momento em que o Acre precisa cada vez mais da ajuda de todo mundo e o que temos aqui são 24 deputados, da base do governo e da oposição, comprometidos em fazer com que atravessemos essa crise o mais rápido possível”, destaca Nicolau.

