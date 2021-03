A mudança é um artifício para esconder a verdadeira dimensão da crise da pandemia no país – Foto: Chico Batata/Divulgação | Marcos Corrêa/PR

Brasil 247 – Mortes pela Covid-19 estão sendo subnotificadas no estado de São Paulo. Na terça, o número de óbitos registrados chegou a 1.021 e nas últimas 24h foram registradas apenas 281.

A queda se deve ao fato de que o Ministério da Saúde passou a exigir informações como CPF, número do cartão nacional do SUS (CNS) e a nacionalidade de pacientes com Covid-19, nos critérios de registro de morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave no sistema nacional Sivep Gripe.

“O erro apresentado nestas funções impacta diretamente no monitoramento e encerramento dos casos e óbitos confirmados para COVID-19, divulgados diariamente por esta SES/SP”, diz o texto da Secretaria Estadual de Saúde.

A secretaria diz que não foi “comunicada previamente a respeito da atualização da ficha” e relatou que diversos municípios não conseguiram registrar todos os óbitos no sistema nacional.

“Aguardamos as providências para o restabelecimento da normalidade, com a brevidade que a situação epidemiológica requer”, segue o documento assinado pelas técnicas Tatiana Lang D’Agostini e Regiane A. Cardoso de Paula.

Um técnico da pasta confirmou as informações à coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

