Wellington Dias, Arthur Lira, Jair Bolsonaro e Rodrigo Pacheco – Foto: Gov. do Piauí / Palácio do Planalto

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), está cético sobre as chances de sucesso do comitê criado por Jair Bolsonaro para combater a pandemia. As informações foram reportadas na coluna de Lauro Jardim, no Globo.

Após intensa pressão do ex-presidente Lula, o presidente aderiu à proposta, mas estruturou um grupo que contará apenas com a presença de representantes dos governos estaduais, do Congresso e da União. Estados e municípios serão “terceirizados” para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Para o governador, o comitê somente terá sucesso com a representação direta de estados e municípios.

“O comitê ficou sem estados e municípios. Então, mantém desintegração. Terceirizado para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para cuidar da relação com governadores, consequentemente da rede de saúde, falta de insumos, estratégia de prevenção e vacinação, colapso na rede, atraso na habilitação de leitos e pagamentos… Ou seja, não vai dar certo”, disse.

