A conversa durou duas horas e foi vista por ambos como “promissora”. Não ficou definida que secretaria caberá ao MDB como quinhão para a sua entrada no governo.

Não se discutiu a situação do empresário Nenê Junqueira para a Agricultura, sob o argumento de não ser do MDB. É a primeira conversa oficial e aberta que o Gladson travou com o Flaviano depois que ganhou a eleição para o Palácio Rio Branco.

O próximo passo a ser dado agora será uma reunião da executiva regional a ser convocada pelo presidente e deputado federal Flaviano Melo (MDB) para o final deste mês, com o objetivo de ouvir seus integrantes, entre eles o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) e o prefeito Mazinho Serafim (MDB), ambos sem vínculos com o governo sobre se aceitam a aliança. Gladson se disse disposto a reatar sua aliança com Vagner e Mazinho.

Da reunião de ontem não participaram o secretário-geral Aldemir Lopes e nem o senador Márcio Bittar (MDB), que atravessaram a indicação do pecuarista Nenê Junqueira para a secretaria de Agricultura á revelia do MDB.

Não se falou em Senado, mas o BLOG tem a informação de que para a aliança se concretizar o MDB vai querer o deputado federal Flaviano Melo (MDB) na chapa de Gladson Cameli como o nome para senador.

O governador Gladson Cameli foi pelo caminho certo ao negociar a aliança com o MDB com quem tem poder de decisão, o presidente e deputado federal Flaviano Melo (MDB), que até aqui não tinha sido ouvido sobre o fato.

A PERGUNTA que deverá rolar com mais insistência na próxima reunião do MDB, é qual será a fatia do partido no latifúndio do governo. Não tenho dúvida que, o acordo se fechará. A meta é não deixar o MDB ir para o Petecão.

O DEPUTADO Roberto Duarte (MDB), que se apresenta como um parlamentar “independente”, vai integrar a base do governador Gladson Cameli na Assembleia Legislativa? É a pergunta que ficar no ar.

