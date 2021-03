A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, participou de uma reunião na manhã da terça-feira, 23, na Sede do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), em Rio Branco, com o Diretor-presidente Petrônio Antunes.

“Estamos firmando um convênio inédito em nosso Estado, de combate à

Dengue e de preservação à vida das pessoas e toda questão sanitária de cada município. Brasileia já deu início a esse processo de limpeza e agora poderá dar continuidade de maneira mais efetiva e prevenindo essas doenças.” Destacou o Diretor-presidente do DERACRE, Petrônio Antunes.

A ação de melhorias sanitárias e de limpeza para vias, acontecerá numa parceria entre Prefeitura e Governo do Estado do Acre, visando conter o avanço do surto de Dengue nos municípios mais afetados e também nos municípios afetados pela enchente.

A prefeita Fernanda Hassem, destacou a importância da parceria. “Gostaria de agradecer ao nosso Governador Gladson Cameli pelo apoio aos municípios nesse momento tão difícil. Atravessamos hoje uma crise sanitária sem precedentes e estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para conter os altos índices de Dengue da nossa cidade. Estamos com a equipe de endemias nas ruas e estaremos trabalhando cada dia mais pela nossa Brasileia”.

