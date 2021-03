A presidente do Depasa Waleska Dessoti e o assessor especial do governo Moisés Diniz fez uma visita de cortesia ao presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, nesta quarta-feira, 24.

O encontro discutiu os projetos e ações que estão sendo executados na região do Juruá que vão garantir a ampliação e melhorias no saneamento básico. O Depasa executa no momento o programa Água para Todos em Cruzeiro do Sul.

O projeto prevê a perfuração de 20 poços artesianos em locais onde existe deficiência na oferta de água. Os investimentos vão reforçar o abastecimento de água no município, beneficiando ao todo 160 mil pessoas.

O Depasa anunciou, inclusive, que esta semana, o quinto poço foi perfurado na região dos bairros Vila Rica, Formoso e Aeroporto Velho. Além dos novos poços será instalada uma caixa d’água com 60 mil metros cúbicos para contemplar 10 mil pessoas.

“Muito feliz com esses investimentos que são essenciais para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Água é vida. São moradores que sofrem há muitos anos com a falta de água e agora, graças aos investimentos do programa, vão poder ter água nas suas torneiras”, afirma Nicolau.

