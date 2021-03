Assessoria – A direção do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizou nesta quarta-feira, 24, a entrega de computadores, suprimentos administrativos durante a visita técnica às Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) da regional do Alto Acre.

O investimento contemplou necessidades administrativas, técnicas e de fiscalização de trânsito nos municípios de Capixaba, Xapuri, Brasileia e Assis Brasil.

Durante a agenda, os gestores aproveitaram para realizar a entrega de novos bafômetros para atender a fiscalização de trânsito nos Batalhões de Polícia dos municípios visitados e da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito do Detran em Brasileia.

Segundo a presidente do Detran/AC, Taynara Martins, atender a estas unidades é valorizar o servidor público e a população do Acre.

“A nossa intenção é atender as necessidades do órgão de trânsito, alinhar o trabalho com os servidores e, com isso, garantir que os serviços prestados pela autarquia sejam os melhores possíveis ao cidadão”, ressaltou Taynara.

