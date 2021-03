Pedro Longo usou os seus minutos no grande expediente da sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (24), para fazer uma sugestão sobre a inclusão de outros grupos prioritários no processo de vacinação contra à covid-19.

Trata-se dos bancários, garis, agentes funerários, professores e trabalhadores das forças de segurança do Acre.

O líder do governo na Casa do Povo acredita que esses, bem como os profissionais da Saúde, também atuam de forma incisiva na linha de frente do combate ao vírus.

“A realidade é que, além dos nossos heróis da Saúde, que incansavelmente lutam pelas vida dos acreanos acometidos por esse vírus, os profissionais bancários, garis, agentes funerários, professores e trabalhadores da Segurança Pública também estão vulneráveis, com suas atividades em funcionamento”, destacou.

O parlamentar fez um apelo às autoridades governamentais, diante das informações que tratam do envio de mais doses dos imunizantes – incluindo a compra de 700 mil vacinas fabricadas na Rússia e compradas pelo executivo acreano.

