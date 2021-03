Notícias da Hora – O prefeito Tião Bocalom ratificou dispensa de licitação na área de publicidade, para garantir a divulgação das ações institucionais da Prefeitura de Rio Branco. A empresa Cidade Publicidade, que fez a mídia da campanha do progressista, no ano passado, foi quem ganhou a contratação direta que pode custar até R$ 600 mil.

Segundo documento publicado no Diário Oficial do Acre, nesta quarta-feira, dia 24, Bocalom está ratificando a dispensa feita pelo secretário municipal de Saúde, Frank Lima, cuja autorização ocorreu no dia 18 de março.

A contratação, segundo apurou o Notícias da Hora, é para tentar aumentar a popularidade do prefeito, e conseguir emplacar nos veículos de comunicação, as ações eu a prefeitura está desenvolvendo junto às comunidades. Para isso, a prefeitura deve usar dinheiro da saúde e áreas incluídas na dispensa, para custear a publicidade.

O contrato deve durar até 90 dias, conforme preveem os documentos assinados tanto por Tião Bocalom, como pelo secretário Frank Lima. Essa é a primeira contratação da prefeitura para o setor de publicidade, e, após essa, uma licitação comum deve acontecer para garantir a participação de mais empresas na concorrência.

