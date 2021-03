Após cometer roubos, homem é preso pela Polícia com arma de brinquedo...

Após cometer roubos, homem é preso pela Polícia com arma de brinquedo em motocicleta com placa adulterada

A prisão ocorreu no bairro Nova Esperança. Os militares conseguiram prender o garupa, que saltou do veículo, com uma arma de brinquedo e celular roubado.