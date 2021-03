Falcão e o Soldado Invernal (Foto: Divulgação / Disney+)

Rolling Stone – Falcão e o Soldado Invernal pode finalmente dar aos fãs a resposta para a grande pergunta do MCU: Steve Rogers ainda está vivo?

Com estreia marcada para 19 de março no Disney +, a série mostrará Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) unidos em mais uma missão. No início da história, Bucky procura um rumo após libertar-se do controle da mente de Hydra; Sam lida com o fato de ser o novo Capitão América.

EmVingadores: Ultimato (2019) foi descoberta a volta de Steve Rogers (Chris Evans) à década de 1940 para viver com Peggy Carter (Hayley Atwell) após devolver as Jóias do Infinito.

Como gancho para a história de Falcão e o Soldado Invernal, um Steve mais velho aparece, fazendo os fãs enlouquecerem com a ideia de que ele viveria por muito mais tempo – mas diversas teorias indicam como ele, na verdade, está morto agora.

Segundo a Empire, o presidente da Marvel, Kevin Feige, explicou como Falcão e o Soldado Invernal pode esclarecer o destino de Steve; porém, de maneira indireta.

Aumentando as possibilidades dele estar morto, Feige comentou sobre Sam e Bucky possuírem um amigo em comum: e esse amigo não está mais lá. Resta saber se falava sobre estar no mesmo espaço físico dos personagens ou não estar mais vivo.

Pelo menos, o tempo de espera está terminando. Os fãs saberão, finalmente, qual a verdade por trás da história de Steve Rogers.

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: “Já são cerca de 6 pessoas beneficiadas, com toda proteção da máquina do Estado. Enquanto as famílias do Brasil ficam sem auxílio, sem emprego e sem vacina, os beneficiários do Bolso Família já contam com: rachadinhas do salário de funcionários fantasma, 89 mil parcelados na conta da esposa, milhões em dinheiro vivo não declarado, dezenas de imóveis suspeitos e mansão própria de seis milhões de reais”, diz a narração.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.