As vacinações estão ocorrendo durante todo o dia nos postos de saúde Terezinha Batista e Antonio Alves – Foto Divulgação

É importante salientar que as doses não fazem parte da campanha de vacinação oficial da influenza, ou seja, são doses doadas pelo Estado que estão próximas de vencer e para não perder será aplicado no público de 6 a 59 anos que não fazem parte de nenhum grupo prioritário.

De acordo com Ivanessa Cunha, Coordenadora de Imunização, é importante que a população adira e procure uma unidade de saúde para receber as doses, uma vez que a influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, seu agravamento pode levar ao óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção.

A Coordenadora ressalta ainda, que as doses da campanha oficial estarão chegando nos próximos meses.

Vale destacar que a influenza pode levar a complicações como a pneumonia, podendo ser causada pelo próprio vírus ou por infecção bacteriana.

