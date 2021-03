Sebastian Stan em Capitão América: Guerra Civil (Foto: Reprodução)

Rolling Stone – Apesar do grande papel no MCU como Soldado Invernal, Sebastian Stan admitiu ter dificuldade para pagar o aluguel após a primeira aparição como Bucky Barnes em Capitão América: O Primeiro Vingador (2011). As informações são do NME.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, relembrou os problemas do passado: “Em 2011, depois da estreia do primeiro Capitão América, recebi uma ligação da minha agente, mais ou menos um mês depois, dizendo que eu precisava descobrir como iria pagar meu aluguel.”

“Percepção é realmente interessante, né? Ninguém nunca sabe o que de fato está acontecendo,” disse. Quando entrou para o MCU, Stan havia participado de filmes como A Ressaca (2010) e Cisne Negro (2010), além da série Gossip Girl (2007).

O ator interpreta o Soldado Invernal desde 2011, aparecendo na trilogia do Capitão América, Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e, agora, como protagonista na série Falcão e o Soldado Invernal(2021), do Disney+.

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: “Já são cerca de 6 pessoas beneficiadas, com toda proteção da máquina do Estado. Enquanto as famílias do Brasil ficam sem auxílio, sem emprego e sem vacina, os beneficiários do Bolso Família já contam com: rachadinhas do salário de funcionários fantasma, 89 mil parcelados na conta da esposa, milhões em dinheiro vivo não declarado, dezenas de imóveis suspeitos e mansão própria de seis milhões de reais”, diz a narração.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.