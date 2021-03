Moradores de Santa Rosa do Purus enfrentam uma nova enchente do Rio Purus — Foto: Asscom/Prefeitura de Santa Rosa do Purus.

Os moradores de Santa Rosa do Purus, interior do Acre, estão enfrentando uma nova alagação. Nesta segunda-feira (22), o Rio Purus voltou a transbordar e inundou algumas casas desalojando 15 famílias. Do G1 Acre.

O rio marcou 9,52 metros às 18h, sendo 52 centímetros acima da cota de transbordo, que é 9 metros. Os moradores estão sendo levados para casa de parentes e amigos.

O prefeito da cidade, Tamir Sá, que está isolado em tratamento devido à Covid-19, disse que a cidade se prepara para abrigar os moradores que não tiverem para onde ir. Santa Rosa do Purus tem uma população formada, praticamente, de indígenas. Em fevereiro, a cidade foi afetada por uma alagação histórica que chegou a desabrigar mais de 300 indígenas.

“Estamos entrando na fase de alagação de novo. Já temos 15 famílias saindo de suas casas, a água está invadindo tudo e estamos em uma situação complicada aqui. Não temos o que fazer”, lamentou o gestor.

O prefeito explicou que a maior preocupação é levar esses moradores para abrigos e surgirem novos casos de Covid-19. Mesmo assim, a prefeitura prepara escolas para receber a população. “O problema não é ir para as escolas, são os casos de Covid que estão se agravando na cidade e agora vai dar aglomeração porque o pessoal vai ficar junto e não tem onde ficar”, destacou.

