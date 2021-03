Corre nas redes sociais do Brasil e do mundo o cartaz do apelido dado pelos ambientalistas nacionais e internacionais a Márcio Bittar (MDB-AC), já conhecido como senador turista do Acre, além de maior lambaio de Jair Bolsonaro, o presidente que mais incentivou queimadas e derrubadas na Amazônia nos dois primeiros anos de mandato.

Na condição de relator-geral do Orçamento de 2021, Bittar destinou ao Ministério do Meio Ambiente o seu menor orçamento anual desde 2000. Com isso, ficarão novamente escancaradas este ano as porteiras para o desgoverno Bolsonaro continuar queimando e derrubando à vontade a maior, mais rica e mais bonita floresta tropical do mundo, essencial até para o equilíbrio climático do planeta.

Como senador, Márcio Bittar também esteve na linha de frente bolsonarista que congelou recentemente por 15 anos os salários de todos os servidores públicos federais, estaduais e municipais do país para se aprovar a merreca do auxílio emergencial de R$ 250,00 para milhões de brasileiros não morrerem de fome. Apenas nos próximos quatro meses.

Junto com Bolsonaro e seis ministros, Márcio Bittar também teve seu nome incluído na lista encaminhada pelos Ministérios Públicos Federal e do Acre para o procurador-geral da República processar por crime contra a saúde pública as autoridades que participaram dos atos genocidas ocorridos na recente passagem do presidente pelo Acre, quando aglomerou multidões sem máscaras.

