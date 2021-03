Assessoria – Na manhã desta terça-feira, 23, o governador Gladson Cameli fez uma visita de cortesia aos servidores administrativos e policiais penais que prestam serviço na sede do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

Gladson estava acompanhado do secretário de Segurança, Paulo Cézar dos Santos, e foi recebido pelo presidente do Iapen, Arlenilson Cunha. O governador foi de sala em sala cumprimentar os trabalhadores e ratificar a compra das 700 mil doses de vacina contra a Covid-19. A imunização dos profissionais do Instituto foi a principal reivindicação ouvida pelo governador.

Gladson agradeceu o empenho da equipe do Iapen, que administra cinco unidades prisionais no estado, onde estão 6.208 reeducandos em regime fechado. Sobre a inclusão de policiais penais no grupo prioritário da vacinação, o chefe do Executivo disse que, com a aquisição das novas doses, a cobertura vacinal vai alcançar quase 60% da população do Acre.

“Eu defendo a vacinação de todos os profissionais da Segurança Pública e vamos lutar para que vocês sejam incluídos o mais breve possível”, garantiu o governador.

O secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar dos Santos, disse que encaminhou um documento ao Ministério Público do Acre solicitando que órgão expeça recomendação que autorize o Estado a direcionar parte das doses de vacinas para os operadores da Segurança Pública.

Automação dos presídios

Durante a visita, Gladson confirmou a renovação da frota de veículos do Instituto. Segundo Arlenilson Cunha, os carros já foram adquiridos pelo governo e devem ser entregues no mês de julho. O governador falou, ainda, da automação dos presídios, que permite a abertura e fechamento de celas de forma automática, sem a intervenção do policial.

O presidente do Iapen aproveitou a visita para agradecer pessoalmente ao governador pelos investimentos que o Estado tem destinado ao Instituto. “A gente tem visto seu trabalho nesta pandemia. Agradeço ao secretário Paulo Cézar, que também tem sido muito solícito. Essa determinação e empenho pessoal do senhor, governador, tem demonstrado muita sensibilidade, e isso é um diferencial em um governante. Muito obrigado”, disse Arlenilson.

