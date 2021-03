Assessoria – A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Saúde, montou barreiras sanitárias em todas as entradas da cidade. O objetivo é que as mesmas cumpram importante papel na luta contra a disseminação do novo Coronavírus.

A ação, que teve início na última segunda-feira, 22, e ocorrerá diariamente, está entre as inúmeras medidas adotadas pelo executivo municipal no combate ao novo coronavírus.

Os profissionais da saúde estão realizando medição de temperatura, teste rápido IGG/IGM, teste nasal RT/PCR (Swab), Hepatite B e C, Sífilis e HIV. Para tal, foram adquiridos mais de 2.000 testes rápidos, 800 testes Swab, medicamentos e equipamentos.

“Vamos instalar mais dois postos de atendimentos para exames da COVID-19, sendo um no Parque Municipal e o outro, em frente ao DETRAN. Outra ação já consolidada é a nossa adesão ao consórcio nacional de municípios para a compra da vacina anti-covid19, o que nos permitirá dispor, ainda neste primeiro semestre, de um maior número de doses da vacina e, assim, aumentar nossa capacidade de vacinação. Garantir a proteção da população também é nossa prioridade”, concluiu o Prefeito Jailson Amorim.

