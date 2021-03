“Dia de Campo” foi assim denominado o lançamento do Programa de mecanização, transferência de tecnologias e subsídio para a agricultura familiar, implantado em Plácido de Castro, pelo prefeito Camilo Silva. O evento representa a prioridade da gestão na busca pelo desenvolvimento do município.

Para garantir o desenvolvimento das comunidades- povo que o atual gestor tem ligação desde a época da vereança, a gestão municipal tem focado na melhoria dos ramais, reconstrução das pontes, apoio técnico e a mecanização das lavouras da região.

Para pôr em prática o programa, a Prefeitura de Plácido de Castro contará com a Embrapa, o Banco da Amazônia, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA) e o SENAR. Essas parcerias serão fundamentais para garantir que os produtores possam além de produzir para subsistência, também possa vender sua produção e ter uma fonte de renda. Desse modo, o desenvolvimento estará assegurado.

O Dia de Campo contou com a participação dos secretários de Estado, Israel Milani e Edivan Maciel Azevedo, de Meio Ambiente e de Produção e Agronegócio, respectivamente. Também estiveram na ação, o chefe da Embrapa no Acre, Eufran Amaral, do supervisor do Banco da Amazônia, Pablo Tyago, do prefeito de Acrelândia, Olavinho, dos vereadores: José Nunes (PSD), Marzinho (PSD) e Edilson (MDB), de Plácido de Castro. Além dos representantes de 28 associações rurais.

Inscreva-se na Página do Facebook 3 de Julho Notícias, Twitter 3 de Julho Notícias e seja membro e assista aos Vídeo do Youtube no 3 de Julho Notícias.

O prefeito Camilo Silva agradeceu a todos os presentes e disse que presença de instituição como a Empraba, o SENAR e as secretarias de estado, é uma demonstração do apoio da gestão ao produtor rural, com a abertura de ramais, transferência de tecnologia. “Estamos aqui, no Dia de Campo, para dizer ao nosso produtor, que na nossa gestão, receberá apoio, tanto na transferência de tecnologia, como na melhoria dos ramais, na transferência das novas técnicas de produção a presença da Embrapa”, disse o gestor. No ato, o prefeito e o representante da Embrapa assinaram um termo de cooperação para que Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária esteja presente na produção do município.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, assegurou aos presentes o suporte do CIGMA (Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental) áreas agricultáveis. ‘ O prefeito Camilo é um gestor que investe na agricultura, daqui a quatro anos, a agricultura será pujante, além disso, respeita o meio ambiente. Vi isso na entrada de Plácido de Castro”.

O secretário municipal de agricultura, Francisco Adevilson Queiroz, destacou como um dia histórico para Plácido de Castro. “Para nós da Secretaria da Agricultura esse evento é histórico. Em menos de noventa dia de gestão poder atender o produtor rural é um muito significante”.

A lavoura escolhida para o ato fica localizada no Ramal do Birroque, na Rodovia AC 40, km 74. O proprietário produz arroz na área. Durante 20 anos de cultivo da terra, ele não tinha recebido apoio agrícola para mecanização, adubo de calcário no solo e sem ter conhecimento de quais nutrientes a área precisa.

E veja também no Plantão 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Após a forte chuva que caiu na região do Alto Acre, um trecho da BR-317, na altura do km 264, a 28 km do município de Epitaciolândia, rompeu totalmente e deixou pelo menos três cidades isolada na região: Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.