O médico infectologista e deputado estadual, Jenilson Leite, disse em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre, nesta terça-feira, 23, que a decisão tomada pelo país é fruto de um pensamento equivocado do caminho no enfrentamento dessa doença.

“O caminho que o Brasil tomou para enfrentar a pandemia é praticamente o curso natural da doença, quando há pouca interferência no vírus, ou deixar seguir no curso natural, ele marta quem tem que marta e sobrevive quem tem sorte”, disse o parlamentar.

Jenilson destacou que atenção apenas na assistência, como o Brasil e os Estados deram desde o inicio da pandemia, foi equivocado, não houve quase investimentos na prevenção.” A ponta da curva de novos casos ainda continua subindo, todos os dias as pessoas estão se infectando mais e mais, isso é uma demonstração da falência das medidas preventivas”.

“Nós deveria ter no país uma política forte de prevenção, de uso de máscara, de cerco epidemiológico, de evitar que pessoas que esta dentro de casa com a doença transmitam para as demais, mas isso não esta sendo feito”, completou.

Ao finalizar, o parlamentar lembrou que após um ano da pandemia, o número de pessoas sendo internadas é grande e que o Estado do Acre esta no limite, “Nós não temos mais dinheiro, recursos humanos e profissionais capacitados para atender a demandas de novos infectados”.

